Çift Dikey Kameralı 5 inç'lik iPhone 7S Yolda Olabilir!
Yeni iddialara göre Apple, 4,7 inç'lik iPhone ve 5,5 inç'lik iPhone Plus modellerinin arasına bir model daha ekleyebilir; hem de bu özellikle birlikte
iPhone 7S'le (veya iPhone 8?) ilgili söylentiler, birbiri ardına gelmeye devam ediyor. 4,7 inç'lik ve 5,5 inç'lik iPhone'ların yanına 2017'de 5 inç'lik yeni bir model eklenebileceğini duymuştuk. Şimdi ise Japonca blog Macotakara, 5 inç'lik bu telefonun farklı, dikey çift lensli kamerayla geleceğini söylüyor.
Apple'ın farklı donanım yapılandırmalarını "düşünüp taşındığı" ancak dikey kameranın bu üçüncü iPhone modelini, diğer iki modelin önüne çıkarabileceği söyleniyor. Şu an için ekran boyutu, kamera yapılandırması ve pil boyutunun iki iPhone model arasındaki en önemli fark olduğu biliniyor.
Macotakara, Asya tedarik zincirinden bilgi sağlama konusundaki başarısıyla tanınıyor. Site, Apple'ın yeni bir kırmızı iPhone'u dünyaya tanıtabileceğine dair ipuçlarını da bir süredir veriyor. Bununla birlikte dikey çift kameralı iPhone'un ne gibi ek işlevler sunacağını bilmiyoruz. Geçen ayki bir sızıntı, 2017'nin iPhone'larında 3D kamera teknolojisinin kullanılabileceğini söylemişti ve bu söylentinin 5 inç'lik iPhone'la ilgisi olabilir.
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