Çin Exascale Süper Bilgisayar Yapmak İstiyor

Görünüşe bakılırsa Çin, bugünün en güçlü süper bilgisayarlarını bile gölgede bırakacak, inanılmaz bir exascale süper bilgisayarın peşinde!

Çin, exascale süper bilgisayar yapmak istiyor

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