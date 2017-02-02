Çin, Qualcomm ile Kendi İşlemcisini Yapacak!
Çin, kendi işlemcisini üretmek adına, Qualcomm ile çok önemli bir ortaklığa imza attı!
Çin, yerli teknolojiyi arttırma yolunda bu yıl içinde önemli adımlar atmak istiyor. Gerçi geçmişe bakıldığında, ülkenin şimdiden dünyanın en hızlı süper bilgisayarı TaihuLight'ın sahibi olduğunu görüyoruz. Özellikle yarı iletken endüstrisinde, Intel'e rakip olabilmenin peşinde olan Çin, bu bağlamda Qualcomm'dan da fayda sağlamak istiyor. Bunun neticesinde de Qualcomm ile ortak bir şirket kurulmuş durumda. Adı ise, Huaxintong Semiconductor Technology.
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Qualcomm ve Çin arasında kurulan Huaxintong Semiconductor Technology ortak girişimi, ARM teknolojisine dayalı yeni bir sunucu işlemcisi geliştirmeyi hedef alıyor. Qualcomm Başkanı Derek Aberle de yaptığı açıklamada, Çin pazarına yönelik tasarımlara dayalı özelleştirilmiş bir sunucu işlemcisi geliştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.
Huaxintong Semiconductor Technology ile sunuculara özel işlemciler geliştirerek Intel'in pastasını daraltma hedefinde olan Çin, Intel'in Xeon E3 ve E5 yonga setlerini hedefe alabilir. Bunun neticesinde Intel'in sunucu pazarındaki payı ciddi şekilde zorlanabilir.
Ercan Uğurlu
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