Çin'de uçak-telefon kuralları biraz daha farklı...
Çin'de uçan uçaklar uzaydan gelmese de, uçakta bunu yapmak başa iş açabiliyor!
Cep telefonlarının uçak gezinti sistemlerini etkileyip etkilemediği konusundaki fikirler hâlâ karışık durumda. Ancak çoğu insan telefonlarını uçak moduna almaya alışmış durumda.
Ancak Çin'de durum biraz daha farklı gözüküyor. China.org'un haberine göre 5 Ocak ve 6 Şubat içerisindeki uçuşlarda üç farklı yolcu, uçakta telefonlarını kullanmak sebebiyle tutuklandılar. Söylenenlere göre tutuklananların ilki olan bir kadın, kalkış sırasında telefonunu kapatmayı kabul etmedi ve uçuş sırasında da telefon görüşmesi yaptı. Kendisi beş gün boyunca hapiste tutuldu.
İkinci yolcu da cep telefonu suçu ile üç gün hapiste tutuldu.
Son yolcu ise muhtemelen aralarında en şanssız olanıydı. Cinsiyeti açıklanmayan ancak soy adı Wang olan bu yolcu, söylenene göre kalkış ve iniş sırasında müzik dinlemekteydi. Wang, cep telefonu suçu için en yüksek ceza olan beş gün hapis cezası aldı. Ayrıca yaklaşık olarak 7000 dolara kadar çıkan para cezası da verilebilmekte.
Çinli otoriteler, bütün telefonların uçuşlar sırasında kapalı olması gerektiği konusunda ısrarcılar. Otoriteler, uçak modunun tüm sinyalleri tamamen engellediğine inanmıyorlar. İlginç bir şekilde tabletler, cep telefonlarından farklı bir kategoride bulunmaktalar...
Levent Öztürk
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