Çocuklara Müzikle Kodlama Öğrenme İmkanı
Playlab Türkiye çocuklara müzikle kodlamayı öğretecek!
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) metodu ile lokal ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak 7-17 yaş grubu için yaratıcı teknoloji atölyeleri hayata geçiren PlayLab Türkiye, bir ilke daha imza attı. Kodlama derslerini müzikle buluşturan eğitim programı ile çocuklar kodlama, donanım ve popüler müzik yazılımlarının yanı sıra elektronik müzik prodüksiyonu ve performansı konularında da eğitim alacaklar. Programın yönetimini Altın Portakal ödüllü besteci, elektronik müzik sanatçısı ve prodüktörü Başar Ünder yürütüyor. Programın eğitmen kadrosunda Yıldırım Gülsever, Çağrı Temel ve Umut Ayyıldızlı gibi alanında uzman isimler de yer alıyor.
Konu ile ilgili olarak PlayLab Türkiye Dijital Müzik Eğitimi Koordinatörü Başar Ünder şu şekilde bilgi verdi: "Bu programda çocuklar, hayallerindeki müziği kodlamayı öğrenecek ve bu yaratıcılıklarını müzik teknolojisinin en yeni imkanlarından faydalanarak canlı bir şekilde icra edecekler. Geleceğin sound'larını tasarlayacak olan çocuklar Türkiye'de ilk kez böyle bir etkinlikte bir araya gelmiş olacaklar. Burada edindikleri deneyimi, kendi tasarladıkları enstrümanları ve müzikal arayüzleri geliştirmek ve üretmekiçin kullanmalarını amaçlıyoruz. Başlattığımız "Müziğini Kodla" hareketiyle müzik yapmanın yeni yollarını birlikte keşfedeceğiz.", dedi.
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PlayLab Türkiye eğitmenlerinden müzisyen Yıldırım Gülsever ise, "Müzisyenler notaları insanlara aktarırken enstrümanlarını kullanırlar. Yazılımcılar ise kodları kullanarak teknoloji dünyasını insanlarla buluşturmayı başarırlar. Müzikte karmaşık görünen notalar, birbiriyle uyum içerisinde melodilere dönüşürken, uzun ve karmaşık görünen kodlar da bir sistemin alt yapısını oluşturur. Kodlamayı bilenler için basit ama bilmeyenler için oldukça zor görünen bu kod satırları tıpkı müzik notaları gibidir. Müzik ve teknolojiyi aynı potada eritebilmek için de sayısal zeka ve müzik yeteneğinin birlikte kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim programlarıyla da çocuklar hem bu iki yeteneği nasıl doğru kullanacaklarını hem de bunlar sayesinde duygularını melodilere nasıl aktaracaklarını öğrenmiş olacaklar.", dedi.
Eğitimler UNIQ İstanbul'da, ZUHAL Müzik Stüdyoları'nda gerçekleştirilecek
STEM ve STEAM metodu ile PlayLab Türkiye tarafından özel olarak geliştirilen eğitim programı kapsamında çocuklar ve gençler; 4 ve 8 haftalık eğitim programlarıyla kendi müziklerini yapmayı ve kendi enstrümanlarını üretmeyi öğrenecekler. 25 Şubat'ta başlayacak ve 5 Mart tarihine kadar devam edecek eğitimler UNIQ İstanbul'da, ZUHAL Müzik Stüdyoları'nda gerçekleştirilecek.
Program Tarih: 25 Şubat – 5 Mart 2017
Adres: UNIQ İstanbul Adres: Maslak / Ayazağa Caddesi No:4 *Her 20 dakikada bir İTÜ Ayazağa Metro çıkışı, Windowist karşısından ring servisi bulunmaktadır
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Müziğini kodla" programı ile ilgili detaylı bilgiye www.playlab-tr.com ve https://www.facebook.com/playlabturkiye adreslerinden, 0212 442 07 75 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Hashtag: #müziğinikodla
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