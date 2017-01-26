"Çok hızlı şarj" İçin Işık Göründü!

Yeni bulunan yöntem sayesinde, çok yakında telefonlarımızın şarj olma hızında önemli gelişmeler yaşanabilir!

"Çok hızlı şarj" için ışık göründü!

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