Cortana, Arabaların Dünyasına da Adım Atıyor

Microsoft'un dijital asistanı Cortana, telefon ve bilgisayarlardan sonra, şimdi de arabaları işgale hazırlanıyor!

Cortana, arabaların dünyasına da adım atıyor...

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