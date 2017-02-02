Creators Update, Edge'e Bu Yenilikleri Getirecek!

Nisan'da yayınlanması beklenen Windows 10 Creators Update'in Edge'e getireceği yenilikler, Microsoft tarafından sıralandı!

Creators Update, Edge'e Bu Yenilikleri Getirecek!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

bekliyoruz hadi bakalım

Edge şuan da iyi durumda, daha da iyileşirse harika olur. Keşke AppStore'a da ekleseler de telefonda kullanabilsek; herkesin Windows 10 Mobile'ı yok sonuçta

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