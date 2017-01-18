Creators Update, Xbox One'da Böyle Görünecek!

Windows 10 Creators Update'in Xbox One'da yapacağı önemli değişiklikler, videoda böyle göründü!

Oynat Xbox One Arayüzü Böyle Hızlanacak! Creators Update'in Xbox One arayüzünde yapacağı performans geliştirmesi, videoda böyle göründü!

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