Crossbar ReRAM'lerini Bu Sene Görebiliriz
Crossbar'ın geliştirdiği, yıllardır konuşulan ReRAM teknolojisi, nihayet bu sene gelebilir!
Crossbar isimli Amerika menşeli bir teknoloji şirketi tarafından uzunca bir süredir geliştirilme aşamasında bulunan ReRAM teknolojisi, sonunda bu sene seri üretime geçecek gibi görünüyor. Son olarak 2014 yılında kendinden haber alınan ReRAM'ler, bir problem sebebiyle yoluna devam edememiş, ardından teknolojideki sorunun çözülmesiyle beraber 2015 yılı içinde de teknolojinin finanse edilmesi için sessiz kalmıştı. Sonunda bu süreç de tamamlanmış ki, ReRAM'ler tekrar ortaya çıktı; 2017 yılı içinde de yaygın olarak görebiliriz.
Crossbar'ın ReRAM teknolojisi, 10nm'nin altında bir ölçeklendirme mimarisine sahip. Daha küçük alana, daha fazla veriyi, halihazırda yer alan teknolojiden çok daha düşük güç gereksinimiyle yazıp okuyabilen bu teknoloji, NAND Flash'lara kıyasla 100 kat daha düşük okuma gecikmesi ve 20 kat daha yüksek yazma performansı sağlayabiliyor. Bunun neticesinde de Crossbar'ın ReRAM teknolojisi ilk duyulduğunda ortaya çıkan 1TB'lık akıllı telefon hafızası haberlerinin gerçekleşebileceğini görmek mümkün olabilir.
Ercan Uğurlu
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