Crytek'in Akıbeti Belli Oldu!

Kapandı, kapanmadı şeklinde haberlere Crytek'ten resmi açıklama geldi: İşte Crytek'in akıbeti...

Crytek'in akıbeti belli oldu!

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