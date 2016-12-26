Cyanogen Kapılarını Bu Kez Tamamen Kapatıyor
İçerisinde işlerin pek yolunda gitmediğini bildiğimiz Cyanogen, daha fazla dayanamadı ve havluyu attı!
Android cihazlar için ürettiği alternatif ROM'larıyla ünlenen Cyanogen Inc., tüm hizmetlerini durdurduğunu ve ROM'ları için yeni nightly yapıları yayınlamayacağını duyurdu.
Popüler Android ROM'u CyanogenMod'un sahibi Cyanogen'in ölüm döşeğinde olduğu son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Birkaç kez odak değişikliğine başvuran firma, 31 Aralık'ta tüm hizmetlerini durduracak. Dolayısıyla firma bu kez yenilgiyi kabul etmiş görünüyor.
Cyanogen'in daha önce Google tarafından satın alınmak istendiğini ancak Cyanogen'in bunu kabul etmediğini hatırlıyoruz. Firmanın Microsoft uygulamalarını CyanogenMod içerisine yerleştirmek üzere Microsoft'la da bir anlaşması bulunmaktaydı. Bununla birlikte Cyanogen, OnePlus, Micromax ve ZUK tarafından terk edildi ve kendisine yeni donanım ortağı bulmakta zorlandı.
CyanogenMod, yapılan açıklamaya göre topluluk tarafından geliştirilebilir biçimde açık kaynak kodlu olarak yaşamını sürdürecek. Ancak Cyanogen'in desteği olmadan geçmişteki başarıyı tekrar sağlaması zor görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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