CyanogenMod'u Lineage OS Devam Ettirecek!
Cyanogen'in kepenkleri indirmesinin ardından, CyanogenMod'un nasıl devam ettirileceği de ortaya çıktı!
Cyanogen'in 31 Aralık'ta kapanacağını duyurması sırasında CyanogenMod takımı, popüler ROM'un Lineage OS adı altında bir "fork" üzerinden devam edeceğini söyledi.
Lineage'in blog gönderisine göre CyanogenMod'un Cyanogen'in parasal desteği ve kod paylaşımları olmadan ayakta kalması mümkün olmayacağından ve Cyanogen'le ilişkilendirilen halkla ilişkiler fiyaskoları da durumu kötü etkileyeceğinden, işletim sistemini yeni bir isim altında geliştirme kararı alındı.
Lineage, bağımsız bir takım olarak Cyanogen'in sunduğu altyapı üzerinde çalışmalarına başlayacak. İşletim sistemi henüz başlangıç aşamasında olduğundan, ondan alacağımız haberler için biraz beklememiz gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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