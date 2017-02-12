Daha Akıllı Sunumlar İçin Epson'dan İki Yeni Projektör
Epson, gerek ofiste gerekse seyahat halindeyken daha akıllı sunumlar yapma imkanı sağlayan iki yeni projektör modelini tanıttı.
Hareket denetimi, ekran aynalama ve kablosuz sunum özellikleri, profesyonel sunum yapmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Düz panel ekranların ekonomik olarak sunamayacağı görüntü kalitesi son teknolojiyle Epson'un yeni modellerinde iş hayatına avantaj katıyor. Full HD çözünürlüğe sahip 300 inçe varan ölçeklenebilir ekranlarda paylaşıma ve sunumların etkileyici gerçek renklerle yapılmasına olanak tanıyan EB-1795F ve EB-2265U, 1700 ve 2000 serilerinin en iddialı modelleri.
Sık seyahat edenler için EB-1795F
Bir dizüstü bilgisayarı çantasına kolaylıkla sığacak boyutu ve hafifliğiyle sık seyahat eden iş insanları için ideal olan EB-1795F kolay bağlanabilirlik sağlayan NFC özelliği içeriyor. Ayrıca, Wi-Fi, WiDi ve ekran aynalama gibi çeşitli bağlantı seçenekleri ile mobil cihazlar, dizüstü bilgisayar veya USB'den sunum yapmak çok kolaylaşırken, bölünmüş ekran özelliği aynı anda iki kaynaktan sunum yapmayı mümkün kılıyor.
Full HD çözünürlükle 300 inçe kadar ölçeklenebilir ekran boyutu sunan EB-2265U ise Multi-PC projeksiyon yazılımı ile tek bir cihaza bağlı 50'ye kadar PC'yi destekleyebiliyor. Model ekonomik modda 10.000 saate varan artırılmış lamba ömrüne sahip.
Her iki modelde de slaytları el hareketiyle hızlıca kaydırarak değiştirmeyi sağlayan hareket denetimi özelliği mevcut.
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