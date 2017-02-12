Daha Akıllı Sunumlar İçin Epson'dan İki Yeni Projektör

Epson, gerek ofiste gerekse seyahat halindeyken daha akıllı sunumlar yapma imkanı sağlayan iki yeni projektör modelini tanıttı.

Epson'dan iki yeni projektör

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Apple Watch 2 İçin "Giyilebilir" Şarj Cihazı
Akıllı Şehirler Online Platformu Hizmete Açıldı
Samsung Galaxy S8+ Logosu Sızdı
Xiaomi Kendi Telefon İşlemcisini Üretiyor!
İnternet Trafiğinin Yarısı İnsan Değil!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir