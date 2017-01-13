Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #05

Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu? - Cool Tech #05Daha önce duymadığınız en ilgi çekici cihazlar, Cool Tech ile karşınızda. Her perşembe saat 12:30'da yeni bölümü kaçırmayın!
Kanalımıza ABONE olun, en yeni teknolojilerden ilk sizin haberiniz olsun! ABONE olmak için tıklayın
Kobi
EO Smart
Elide Fire Ball
Riding Assist
Nature's Battery
CHIP Online'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın!
Facebook
Twitter
Google+
Instagram
Bu kanal CHIP Online'ın resmi YouTube hesabıdır!
Türkiye'de eşi benzeri olmayan test merkezinin dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı ile akıllı telefon, tablet, notebook, DSLR, kompakt ve 360 kamera, 3D yazıcı, LCD/LED televizyon, monitör, kulaklık, ses sistemi, modem, router, klavye, fare, VR ve AR gözlük, drone, hoverboard ve benzeri ürünler ya da hizmetler için bir satın alma danışmanı kimliği ile de ön plana çıkan CHIP Online, piyasaya çıkan en yeni ürünleri Youtube kanalından herkesten önce inceleyip test ederek takipçilerin beğenisine sunuyor. Türkiye'de bilişim sektörüne yön veren editörleri ile her ay bilgisayar ve teknoloji konusunda merak edilen her şeyi eğlenceli ve herkesin anlayabileceği sadelikteki dili ile bir araya getiriyor. Teknoloji konusunda ister yeni olsun ister uzman, teknoloji ile ilgilenen herkes Youtube kanalımızda kendisine uygun bir içerik bulabilir.
Türkiye'nin en iyi teknoloji içeriği için
Bölüm #05 Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu?
Sizin yerinize kar küreyen bir robota ne dersiniz? Geleceğin bağlantılı arabalarının tasarımları da farklı olacak. Bu top mucizevi bir şekilde yangınları söndürebiliyor. Hiçbir şekilde devrilmeyen bir motora ne dersiniz? Peki ya artık cep telefonunuzu su ile şarj edebileceğinizi söylesem! Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #04 Bu yatak kendi kendine toplanıyor!
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Bundan sonra her Cuma sabahı 08:30'da daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın