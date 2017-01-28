Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #07
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.
Bölüm #07 Selfie Drone'una dönüşen akıllı telefon kabına ne dersiniz?
Bir selfie dronuna dönüşen telefon kabı ister misiniz? Peki ya artık ev hayvanlarınızın duygularını anlayabileceğinizi söylesem. Akıllı odo spreyleri artık istediğiniz her kokuyu üretebilecek. Güneşlenmek için ise yaz ayını beklemek son buluyor. Daha gerçekçi hologram isteyenler sizin için de bir çözüm var. Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #06 Düşmeyen uçakla tanışmak ister misiniz?
Bölüm #05 Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu?
Bölüm #04 Bu yatak kendi kendine toplanıyor!
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Mahmut Karslıoğlu
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