Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #08
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.
Bölüm #08 Açık alanlarda özgürce kullanabileceğiniz ilk VR gözlük
Drone'lar etrafta uçuşmaya başladığında nereye inecek hiç düşündünüz mü? Alışverişte sizi takip edecek robot bir Pazar çantası iyi olmaz mıydı? Peki ya özgürce kırlarda koşarken kullanabileceğiniz bir VR cihaz olduğunu söylesem! Bu yama stresinizi konrol altına almanızı sağlayacak. Bu garip eklenti ile de kışın araba kullanmak sorun olmaktan çıkıyor. Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #07 Selfie Drone'una dönüşen akıllı telefon kabına ne dersiniz?
Bölüm #06 Düşmeyen uçakla tanışmak ister misiniz?
Bölüm #05 Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu?
Bölüm #04 Bu yatak kendi kendine toplanıyor!
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Mahmut Karslıoğlu
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