Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #09
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.
Bölüm #09 Katlanarak el çantanıza sığabilecek 24" monitör
Üşütmeyen, terletmeyen mucize mont Omius, Çin'in rekor kıran hava kirliliğine mut olacak Nanjing Dikey Orman kuleleri, yusufçukları uçan ajanlara çevirecek mini sırt çantaları, her tür ev eşyanızı akıllı hale dönüştürecek Objectifier ve el çantanıza sığacak 1 Kg'lık 24" monitörü merak ediyor musunuz? Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #08 Açık alanlarda özgürce kullanabileceğiniz ilk VR gözlük
Bölüm #07 Selfie Drone'una dönüşen akıllı telefon kabına ne dersiniz?
Bölüm #06 Düşmeyen uçakla tanışmak ister misiniz?
Bölüm #05 Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu?
Bölüm #04 Bu yatak kendi kendine toplanıyor!
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Mahmut Karslıoğlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın