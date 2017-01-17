Defraggler ile detaylı disk birleştirme!

Windows'un disk birleştiricisi size çok mu basit geliyorsa, bir de Defraggler'ı deneyin!

Defraggler ile detaylı disk birleştirme!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
SpaceX Geri Döndü, Bu Kez Patlamadı!
Microsoft: Güvenliğiniz Önemliyse Windows 7'yi Bırakın
Hackerların "Rock Star"larını Yetiştirecekler!
Nokia 8 İçin Davetiyeler Hazır!
Defraggler ile detaylı disk birleştirme!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir