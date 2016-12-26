Digitalzone Meetups Aralık Buluşması
Digitalzone Meetups Aralık Buluşması, 27 Aralık Salı günü (Yarın) gerçekleşiyor.
Bilgi paylaşımının artık alışverişe dönüştüğü dijital çağda kişiler ve firmalar ilerleyebilmek için yenilenmeye gitmek ve gelişmek zorundalar. İşte bu noktada dijital dünyaya açılan kapıları sonuna kadar aralayan SEO, internette etkin olarak yer almak isteyen herkesin dikkatini çekiyor. SEO'nun pazarlama aracı olarak nasıl kullanılabileceği ve hedef kitleye nasıl ulaşılacağına dair soruların cevaplarının alınabileceği Digitalzone Meetups, bu ay 27 Aralık Salı günü saat 18.30'da etkinlik yeri sponsoru olan "KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi", Şişli'de düzenlenecek. Etkinliğe ev sahipliği yapan Zeo, sadece SEO konusuna değil dijital pazarlamanın her alanına ilgi duyan katılımcıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Bu ayki etkinlik programı ise şu şekilde:
- 18:30 - 19:00 - Networking & Tanışma
- 19:00 - 19:45 - Sıfırıncı Sıra 'İlk Sırada Çıkan Snippet'larda Yer Almak'
- 19:45 - 20:00 - Kahve Arası
- 20:00 - 20:45 - Dijital Pazarlamada Büyüme Stratejileri
Etkinlikte ilk 45 dakikalık sunumu, Zeo'da SEO Yöneticisi olarak görev alan Ezgi Gülsen Yaylı gerçekleştirecek. Digitalzone Meetups'ta yer alacak ikinci 45 dakikalık sunum ise Trendyol'da Pazarlama Direktörü olarak görev alan Kıvanç Ünal tarafından gerçekleştirilecek olup, "Dijital Pazarlamada Büyüme Stratejileri" isimli sunumuyla etkinlikte yer alacak.
Ücretsiz olarak düzenlenen bu etkinliğe katılmak için Eventbrite üzerinden kaydınızı yaptırabilirsiniz: https://www.eventbrite.com/e/digitalzone-meetups-aylk-seo-kafe-toplantlar-tickets-29578120956
Ayrıca etkinlik CHIP Online üzerinden canlı olarak yayınlanarak tüm ilgililerin etkinlikten faydalanması amaçlanıyor.
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