Dikey Görev Çubuğu Nasıl Yapılır? Faydaları Neler?
Windows'un yatay Görev Çubuğuna hepimiz çok alıştık, peki onu dikey olarak kullanmanın faydalarını biliyor musunuz?
Windows'un Görev Çubuğu, ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri ekranın altında yer alıyor. Çubuğun tasarımı yıllar içinde değişse de alt taraftaki yeri, Windows'la adeta bütünleşti.
Peki Görev Çubuğunun yerini değiştirebileceğinizi, onu dikey olarak gösterebileceğinizi biliyor muydunuz? Başta çok garip gelebilir, ancak dikey Görev Çubuğu işlerinizi kolaylaştırabilir.
Görev Çubuğu Nasıl Dikey Yapılır?
Görev Çubuğunda boş bir yere sağ tıklayın ve Görev çubuğunu kilitle seçeneğinin yanında onay işareti bulunmadığından emin olun. Şimdi farenizle görev çubuğuna tıklayın ve bırakmadan fareyi ekranın sağ veya sol tarafına sürükleyin. Farenin düğmesini bıraktığınızda Görev Çubuğunu taşımış olacaksınız.
Dikey Görev Çubuğunun Faydaları
1. Geniş ekranlar: Görev çubuğu ortaya çıktığında 4:3 oranlı ekranlar yaygındı ve yatay çubuk, bu ekranlarda görünen alanı artırıyordu. Ancak bugünkü monitörler çoğunlukla geniş. Bu yüzden bol bulunan yatay alandan biraz fedakarlıkta bulunmak, daha yerinde olabilir.
2. Daha çok alan: Görev çubuğunu dikey hale getirdikten sonra onu genişletebilirsiniz. Bu sayede tarihi tam olarak görebilirsiniz.
3. Daha doğal okuma deneyimi: Görev Çubuğu çok uzun, yatay bir alan üzerinde yayılıyorsa bu çok kullanışlı olmayabilir. Dikey Görev Çubuğu, her şeyi bir bakışta görebileceğiniz anlamına geliyor.
4. Daha ulaşılır: Özellikle dokunmatik cihazlarda Görev Çubuğunun altta yer alması, klavyenin takılı olduğu durumlarda kullanımı zorlaştırabiliyor. Görev Çubuğunu sık kullandığınız elinizle aynı tarafa almak, size çok daha doğal gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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