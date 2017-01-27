Dokunmatik Ekran Eldivenleri İle Touch ID Kullanın!
Elinizde eldiven olsa bile, iPhone'ların parmak izi tanıma sistemi Touch ID'yi kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
Hava ciddi bir şekilde soğumuş durumda ve bu kış, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir his vermeye başladı. Eldiven giyme mevsiminde olduğumuz ise su götürmez bir gerçek.
Ancak günümüz dünyasında eldiven giymenin en büyük problemi, vazgeçemediğimiz telefon ekranlarının parmaklarımızı algılamasını neredeyse imkansız hale getirmesi. Neyse ki kapasitif dokunuş (capacitive touch friendly) özellikli eldivenler bu yüzden bulunmaktalar. Bu eldivenlerin parmak uçlarındaki kaplamalar sayesinde dokunmatik ekranlarda, hava ne kadar soğuk olursa olsun eldiveninizi çıkartmadan oyun oynayabilir, mesajlaşabilir veya gezinebilirsiniz.
Parmak izi okuyucular ve Apple'ın Touch ID sistemi söz konusu olduğunda ise, durum biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Eğer sıklıkla telefonunu parmak izi okuyucusu aracılığı ile açan bir kişi iseniz, soğuk havalarda işiniz çok daha zorlaşmakta. Tabii ki bu güvenlik sisteminden vazgeçerek telefonunuzu bir şifre ile açmanız mümkün ancak böyle bir zorunluluğunuz aslında yok.
Bu konuda kullanabileceğiniz küçük bir hile söz konusu. Eldivenlerin parmak uçlarındaki kapasitif kısımların da, kendi girinti ve çıkıntıları bulunuyor ve inanması güç olabilse de, bu izler Touch ID sistemi ile çalışıyor.
Touch ID ile eldivenlerinizi eşleştirmek için yapmanız gereken şey, iPhone'un Ayarlar bölümünü açarak Touch ID & Şifre bölümüne gittikten sonra "Bir Parmak izi Ekle" tuşuna basmak. Daha sonra da yazıları takip ederek eldivenli olan parmağınızı tuşun üzerinde gezdirmek. Bunu da telefonunuzla eldiveniniz eşleşene kadar tekrar etmeniz gerekiyor.
Bu basit "hile" ile hava ne kadar soğuk olursa olsun, telefonunuzu eldiveniniz ile açmanız mümkün...
Levent Öztürk
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