Dokunmatik Ekran Eldivenleri İle Touch ID Kullanın!

Elinizde eldiven olsa bile, iPhone'ların parmak izi tanıma sistemi Touch ID'yi kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Dokunmatik Ekran Eldivenleri İle Touch ID Kullanın

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