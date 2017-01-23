Donald Trump, Android Telefonuna Veda Ediyor!
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, çok sevdiği Android telefonuna veda etmek zorunda kaldı!
Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki son gününde, New York Times ve Associated Press raporuna göreyeni başkan Donald Trump, Android akıllı telefonunu başka bir cihazla değiştirmek zorunda kaldı. Samsung Galaxy serisi bir telefon olduğu iddia edilen Trump'ın eski telefonu, daha güvenli, şifrelenmiş ve Gizli Servis tarafından onaylanmış bir cihazla değiştirildi. Ancak bu cihazın hangisi olduğu açıklanmadı. Ancak Obama'nın yaşadıkları, bize gerekli ipuçlarını veriyor.
Obama, 2009'da başkanlık koltuğuna oturduğunda, Blackberry telefonunu Gizli Servis tarafından verilen cihazla değiştirmek istememişti. Güvenlik sorunları yüzünden en sonunda cihazını değiştirmek zorunda kalan Obama, yeni cihazında kimseyi arayamıyor, uygulama yükleyemiyor, fotoğraf çekemiyor ya da müzik dinleyemiyordu.
Associated Press'in en son yaptığı açıklamaya göre bu cihaz özel bir iPhone'du. Sadece belirli kişiler ile e-posta aracılığı ile iletişim kurabilen cihaz, Obama'ya internet ve haber kaynağı sağlıyordu. Söylentiye göre Obama tweet atmak için farklı bir telefon kullanıyordu, ancak bunu bile çoğu zaman kendisi yapmıyordu.
Güvenlik sebepleri yüzünden başkan ile iletişime girmek oldukça zor, ayrıca cihazların hack'lenmesi riskini azaltmak için bir çok sınırlayıcı tedbir alınmak zorunda kalınmış. Trump'ın yönetiminde nasıl güvenlik önlemleri alınacağını ileride göreceğiz. Başkanlık koltuğundan kalkan Obama'nın ilk uğrayacağı yer ise büyük ihtimalle bir cep telefonu mağazası olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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