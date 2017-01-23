Donald Trump, Android Telefonuna Veda Ediyor!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, çok sevdiği Android telefonuna veda etmek zorunda kaldı!

Donald Trump, Android Telefonuna Veda Ediyor!

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