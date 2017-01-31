Donald Trump'a Büyük Göçmen Tepkisi!

Donald Trump'ın, çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bazı ülkelere yasak getirmesi, büyük tepkilere neden oluyor!

Donald Trump'a Büyük Göçmen Tepkisi!

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