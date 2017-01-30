Donald Trump'ın Android Aşkı Sınır Tanımıyor!

Donald Trump eski Android telefonunu bırakamadı.

Trump, Android telefonunundan ayrılamıyor!

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