Donald Trump'ın Android Aşkı Sınır Tanımıyor!
Donald Trump eski Android telefonunu bırakamadı.
Donald Trump resmi olarak Beyaz Saray'a girdi, ancak güvenlik açıkları hakkında uyarılmasına rağmen hala eski Android telefonunu bırakamadı. The New York Times'ın iddiasına göre Trump eski Samsung Galaxy telefonunu kullanmaya devam ediyor.
Twitter hesabına baktığımızda en yakıcı tweetleri hala "Twitter for Android" damgasını taşıyor, bu da tweetleri bizzat kendi telefonundan kendi yazdığı anlamına geliyor. Aynı esnada resmi @POTUS başkanlık hesabında daha az abartılı tweetler görüyoruz, ayrıca bu tweetler "Twitter for iPhone" damgasını taşıyor. Resmi başkanlık hesabı büyük ihtimalle bir asistan tarafından yönetiliyor. Trump'ın Twitter bağımlılığını tamamen bırakması zaten çok mümkün görünmüyordu, ancak hala seçimden önceki tavrını sürdürüyor olması şaşırtıcı.
Hillary Clinton'ın özel e-posta sunucusunun güvenlik açığı üzerine bir çok yorum yapan Trump'ın kendisinin de güvenlik ve gizlilik için önlem alması bekleniyordu. Tabii ki kişisel bir hesaptan tweet atmak ile gizli e-postaları lokal olarak saklamak arasında büyük bir fark var, ama yine de Trump'ın eski Android telefonu büyük bir güvenlik açığı teşkil ediyor.
AndroidCentral'ın yaptığı araştırmaya göre, Trump'un telefonu sadece güvensiz bir Android değil, 2013'ten kalma bir Galaxy S3. Bu telefon düşünüldüğünden de güvensiz çünkü S3 2015'ten beri güvenlik güncellemesi almadı, ayrıca cihaz eski bir işletim sistemi kullanıyor: Android 4.3 Jelly Bean. Eğer bu bilgi doğruysa Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı son derece güvensiz bir cihazı her gün sadece tweet atmak için kullanıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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