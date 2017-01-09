Donald Trump'tan İlginç Bir Güvenlik Önerisi!
Donald Trump'tan ilginç öneri: "Dijital güvenliği unutun; gizli yazışmaları elle yazın ve kuryeyle gönderin"
Donald Trump, gazetecilerle yaptığı bir toplantıda, bilgisayar korsanlarından sır saklamanın en iyi yolunun "büyük bir hava boşluğu" olduğunu söyledi.
Florida'daki Mar-A-Lago beldesinde toplanan gazetecilere "hiç bir bilgisayar güvende değil" mesajını veren Trump, bu mesajla aslında herkesin bildiği bir gerçeği tekrarlamış oluyor. Trump, açıklamalarının devamında veri güvenliği risklerini yönetmeye ilişkin tavsiyelerini de paylaştı. Associated Press'in bir raporuna göre yeni ABD başkanı, "TLS'ye veya kuantum anahtar değişimine geçmeyi unutun. Gerçekten önemli bir iletiniz varsa, elle yazıp kurye ile teslim edin" dedi.
Trump'un önerisi, bu şekilde gizli görüşmelerin etrafına büyük hava boşlukları koyarak uzaktan hack'lenmelerini önlemek. Eğer bunu hükumet iletişimine gerçekten uygularsa, hükümet görevlileri mesajlarını kuryelerle göndermek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Basın mensuplarının ısrarına rağmen Trump, Rusya'nın seçimleri hack'lediği iddiası üzerine bir yorum yapmak istemedi ve "artık önümüze bakalım" demekle yetindi...
Ali Ruhi Öztürk
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