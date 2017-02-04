Doom, Türkiye'de İlk Kez Kitap Oluyor!
Dünyaca ünlü video oyun serisi Doom, AMD'nin de katkılarıyla Türkiye'de ilk kez kitap oluyor.
Dünyaca ünlü video oyun serisi Doom, AMD'nin de katkılarıyla Türkiye'de ilk kez kitap oluyor. "Doom Kitabı" isimli ürün, sahip olduğu Doom koleksiyonuyla da tanınan Mahmut Saral tarafından hazırlandı.
Kitap, geçmişten günümüze Doom serisiyle ilgili birçok dikkat çekici detayı bünyesinde barındırıyor. John Carmack, John Romero ve Tom Hall gibi sektörün önemli isimlerinin yorumları, yabancı basında seriyle ilgili bahsedilenler, Doom'un Türkiye'deki kitlesi ve dahası kitapta yer alıyor. Doom Kitabı, seri hakkında bir "rehber kitap" olma amacını taşıyor.
Türkiye'de bir ilk
Daha önce ülkemizde bir video oyun serisi için bu tip bir kitap hazırlanmadı. Bu bağlamda "Doom Kitabı" bir ilk anlamını taşıyor.
Sınırlı sayıda basılacak olan kitap, muhtemelen bu ayın sonuna doğru satışa çıkacak ve yalnızca internetten sipariş verilebilecek.
Kitapta isminiz olsun ister misiniz?
Kitapta, "Doom Kitabı'nı alacağına söz veren oyuncular" başlıklı bir bölüm de yer alıyor. Burada, kitabı alacağını söyleyen oyuncuların isimleri mevcut. Şimdiye kadar 270'in üzerinde oyuncudan bu yönde talep geldi. Eğer siz de baskıdan önce kitapta isminiz olsun isterseniz, mahmutmk2@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.
Ayrıca, kitabı şu an ön sipariş verebilirsiniz. Kitabın satış fiyatı 20 TL, kargosu ise ücretsiz. Sipariş detayları ve diğer detaylar için buraya bakabilirsiniz.
http://doomkitabi.blogspot.com.tr/2017/01/doom-kitabn-nasl-satn-alabilirim.html
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