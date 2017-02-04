DOTA 2 Turnuvasında Final Heyecanı Başladı
Türkiye'nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı.
Dünya genelinde büyük bir ilgi gören popüler MOBA oyunu Defence of the Ancients, kısaca DOTA 2, Türkiye'de de beğeniyle takip edilen bir eSpor haline geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan ve 200'den fazla takımın mücadele ettiği Elektronik Spor Ligi Türkiye Şampiyonası'nın final karşılaşmasıyla Red Bull Son Şampiyon 2017'nin ilk finalisti de belli oldu.
Açık Elemeler'in de ardından sıra büyük turnuvaya, yani 5 Şubat'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek Red Bull Son Şampiyon'a gelecek. ESL Şampiyonu ve Açık Elemeler'in şampiyonu karşı karşıya gelerek, Türkiye'nin en iyi DOTA 2 takımı olmak için mücadele edecek.
Bu mücadeleyi yerinde izlemek isteyen eSpor tutkunları, RedBull.com üzerinden form doldurarak, katılımın ücretsiz ve sınırlı olduğu bu önemli etkinlikte yer alma şansını elde edecek. 5 Şubat 2017 tarihinde saat 14:00'te başlayacak Red Bull Son Şampiyon mücadelesi, RedBull.com'dan da canlı yayınlanacak.
Türkiye'de 4 milyon kişinin oynadığı Dota 2'nin ülkemizde ilk kez düzenlenen turnuva adımları 2015 yılında Red Bull Son Şampiyon ile atılmıştı. Bu offline şampiyonada yüzlerce oyunsever, hem finalde hem de ekranları başında buluştu. 2015 yılındaki turnuva, WeMakeTheFuture ekibinin zaferiyle sonlanmıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın