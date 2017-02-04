DOTA 2 Turnuvasında Final Heyecanı Başladı

Türkiye'nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı.

DOTA 2 turnuvasında final heyecanı başladı

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