Double Dragon Efsanesi Geri Dönüyor!

Oyun tarihinin unutulmaz efsanelerinden biri daha, çok kısa bir süre sonra PS4 ve Steam'e geri dönüyor!

Double Dragon Efsanesi Geri Dönüyor!

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