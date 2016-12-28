Double Dragon Efsanesi Geri Dönüyor!
Oyun tarihinin unutulmaz efsanelerinden biri daha, çok kısa bir süre sonra PS4 ve Steam'e geri dönüyor!
2017 takviminizdeki ilk girişlerden biri, efsanevi Double Dragon serisinin otuzuncu yıl kutlaması için yayın tarihi olacak. Arc System Works, geçtiğimiz yıl serinin haklarını satın almıştı ve yeni açıklaması ile Double Dragon 4'ün 30 Ocak tarihinde PS4 ve Steam platformlarında yayımlanacağını duyurdu. Bu, 2012'nin Double Dragon Neon yayınından beri ilk güncelleme ve Double Dragon Trilogy'den beri ilk güncelleme olmakta. Oyunun tanıtım videosu 1987'nin klasik oyundan sahnelerle süslenmiş.
Basın açıklamasında belirtilene göre orijinal oyunun geliştiricilerinden üçü bu oyunun yapımına yardımcı oluyor. Oyunun Japonya fiyatı 800 yen (yaklaşık 7 dolar) olarak belirtilmiş durumda ve bu yüzden de aşırı pahalı olmayacağını şimdiden müjdeleyebiliriz...
Levent Öztürk
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