Drone Devrimi, Şimdi de Posta Hizmetlerine Dayandı!

Fransa'dan gelen bu haber, drone'ların artık günlük, rutin işlerde de rahatlıkla kullanılabileceğini kanıtlıyor!

Drone Devrimi, Şimdi de Posta Hizmetlerine Dayandı

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