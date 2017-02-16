Dropbox Dosyalarınızı Silinmeye Programlayın
Dropbox sürücünüzün zamanla çöplüğe dönmesini engellemek, bu aracın işi!
Dropbox depolama alanınız oldukça sınırlı, bu yüzden gelecekte işinize yaramayacak dosyaları sürekli depolamak israfa sebep olacaktır. İşte burada Finesse devreye giriyor, bu hizmet sayesinde Dropbox dosyalarınızı daha sonra silinmesi için son kullanma tarihi oluşturabilirsiniz.
Bu web uygulaması oldukça basit şekilde çalışıyor. Silmek istediğiniz dosyaları seçin, bir gün ve saat belireyin ve "Schedule" tuşuna tıklayın. Belirlediğiniz tarih geldiğinde Finesse seçtiğiniz dosyaları otomatik olarak siliyor. Örneğin paylaştığınız dosyalara bir hafta sonra ihtiyaç olmayacaksa, ya da projeniz belli bir tarihte bitecekse Finesse sizin için oldukça kullanışlı bir araç olacaktır.
Siteye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.finesseapp.co/
Ali Ruhi Öztürk
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