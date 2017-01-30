DuckDuckGo, Büyük Başarısını Kutluyor!
Google'ın yanında çok küçük gibi görünse de, artık bir fenomene dönüşen alternatif arama motoru, kendi büyük başarısını kutluyor!
DuckDuckGo kuruluşundan beri 10 milyar arama gerçekleştirerek, kendi adına büyük bir başarıya imza attı. Eğer bu sizi etkilemediyse, arama motoru başarısını kutladığı 24 saat içinde 14 milyon arama gerçekleştirdi. Ancak hala bir çok insan DuckDuckGo ile daha önce hiç karşılaşmamış durumda.
DuckDuckGo meşhur bir isim değil evet, ama aslında şirket 2008'den beri hizmet veriyor. Açıkçası, özellikle Google ile karşılaştırıldığında, DuckDuckGo hala mazlum konumda. Alternetif arama motoru küçük de olsa tüm ömrü olan 9 yıl içinde kararlı şekilde büyüdü.
DuckDuckGo'nun diğer arama motorlarından en büyük farkı anonim olması. Şirket, kullanıcıların tarama verilerini, kimlik bilgilerini kesinlikle paylaşmamak, hatta depolamamak konusunda söz veriyor.
Öncelik: Gizlilik
Kullanıcılarının gizliliğini her zaman en üst önceliğe alması DuckDuckGo'nun sıyrılmasına yardımcı oldu. Örneğin, Edward Snowden, NSA'nın herkesi nasıl takip ettiğini açıkladığında DuckDuckGo kullanıcı tabanında gözle görülür şekilde artış yaşandı.
DuckDuckGo CEO ve kurucusu Gabriel Weinberg, kutlama amaçlı yaptığı blog gönderisinde arama moturunun 10 milyar arama yaptığını açıkladı. Bu aramaların 4 milyarı sadece 2016'da gerçekleşti. Ve anonim tarayıcı 10 Ocak 2017 gününe 14 milyon arama sığdırmayı başardı.
Şirket için oldukça büyük bir başarı. Ancak Google sadece bir saniyede 40 bin arama gerçekleştiriyor, bu da günde 3,5 milyar arama anlamına geliyor. Yani Google sadece 3 günde, DuckDuckGo'nun 9 yılda eriştiği rakamlara yetişmeyi başarıyor.
En Güvenli Arama Motoru?
DuckDuckGo büyük ihtimalle hiç bir zaman en ünlü arama motoru olmayacak, ama sürekli olarak büyümeye devam edeceği kesin. Şirketin iddiası "dünyanın en güvenli arama motoru" olmak olduğuna göre, belki de en ünlü olmak şirket için başarının anahtarı değildir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın