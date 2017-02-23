Dünya Benzeri Yedi Gezegen Keşfedildi!
NASA, beklenen açıklamasını yaptı ve 39 ışık yılı uzaklıkta yedi "Dünya benzeri" gezegen bulduğunu duyurdu!
Boyutları Dünya'ya yakın yedi gezegen, Kova takımyıldızındaki küçük bir yıldızın etrafında keşfedildi. Gökbilimcileri heyecanlandıran keşif, güneş sisteminin dışındaki yaşam arayışının şimdiye kadar düşünülenden çok daha erken başlayabileceği anlamına geliyor.
Dünya boyutundaki bu kadar çok gezegenin aynı yıldız etrafında döndüğüne ilk defa rastlandığından, Samanyolu Galaksisinin Dünya'ya benzer gezegenlerle dolup taşıyor olma ihtimali doğdu. Trappist-1 adlı cüce yıldızın etrafında dönen gezegenler 39 ışık yılı uzaklıkta olduklarından, hayat işaretlerinin araştırılması için ciddi birer aday olacaklar. Jüpiter'den sadece biraz daha büyük olan yıldızın bizim güneşimize göre 2.000 kat daha az ışık yaydığı söyleniyor.
Belçika'daki Liège Üniversitesi'den gök fizikçisi Michaël Gillon, yıldızın çok küçük ve soğuk olduğunu, bu nedenle yedi gezegenin ılıman olduğunu, dolayısıyla yüzeylerinde sıvı suyun ve belki de hayatın bulunabileceğini söyledi. Çalışmanın detaylarına Nature'dan ulaşılabiliyor.
Araştırmacılar, gezegenlerde "geçtiğimiz 10 yıl içinde" hayat olup olmadığını bulmayı umuyorlar. Cambridge Üniversitesi'nden Amaury Triaud, "sanırım dışarda hayat olup olmadığını bulmak üzere önemli bir adım attık. Eğer hayat varsa ve Dünya'dakine benzer gazlar salınıyorsa, bunu öğreneceğiz" diyor.
Önemli gelişme, Google'ın ana sayfasında animasyonlu bir Doodle'a dönüşmeyi de hak etti. Gezegenler hakkında gelecek yeni bilgileri heyecanla bekliyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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