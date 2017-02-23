Dünya Benzeri Yedi Gezegen Keşfedildi!

NASA, beklenen açıklamasını yaptı ve 39 ışık yılı uzaklıkta yedi "Dünya benzeri" gezegen bulduğunu duyurdu!

Dünya Benzeri Yedi Gezegen Keşfedildi!

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Dünya Benzeri Yedi Gezegen Keşfedildi!

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