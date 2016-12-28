Dünyanın En Hızlı Canlısına Yaşayacak Yer Bırakmıyoruz!
Uzmanlar, yeryüzünün en hızlı canlısının neslinin tehlikede olduğunu söylüyor...
Doğacılar, Afrika'da soyu tükenmeye yaklaşan vahşi canlıların arasına çitanın da eklendiğini söylediler.
Yapılan bir araştırmaya göre Afrika'da ve İran'daki küçük bir bölgede 7.100 çita vahşi yaşam içerisinde bulunuyor. İnsanların neden olduğu zararların çitaların yaşadığı alanın yüzde 91'ini terk etmesine yol açtığı söyleniyor. Bu nedenle araştırma, çitanın durumunun "korunmasız" yerine "nesli tükenmekte" şeklinde nitelendirilmesi gerektiğini söylüyor.
Çitalar, yaşam alanlarını kaybetmenin yanı sıra, köylülerin saldırılarına maruz kalıyor, hızlı araçlar tarafından eziliyor ve yasa dışı ticarette kullanılıyorlar. Çitaları bulmak oldukça güç bir iş, çünkü genellikle yalnız başlarına dolaşıyorlar ve geniş alanlara yayılabiliyorlar.
Yeryüzünün en hızlı koşan canlısı olarak bilinen çita, saniyede 29 metre mesafe alabiliyor. Av sırasında daha yavaş hareket edebilen çitalar, en üst seviyedeki hızlarını sadece birkaç yüz metre için koruyabiliyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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