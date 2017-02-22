E-Postanızın Cevap Alma İhtimalini Arttırın!
Cevap almak için e-postanızı hangi sözcükle noktaladığınız, yeni bir araştırmaya göre düşündüğünüzden daha önemli!
Bir çoğumuz çığ gibi çöken e-posta yığınlarını idare etmekte zorlanıyoruz. İnternet, posta kutumuzu nasıl idare etmemiz gerektiği ve nasıl etkili e-posta yazıldığına dair sınırsız tavsiye ile dolu. İtiraf etmem gerekirse, posta kutumu yeterince sık kontrol etmediğim için benim de bir çok kez başım belaya girdi. Onca reklam, promosyon, haber ve güncelleme e-postaları içinde bizim yolladığımız e-postalar da okunmadan tarihe karışıyor.
Bilim adamı Brendan Greenley'in Boomerang'da yayınladığı blog gönderisinde, "350 bin farklı e-postanın kapanışlarına baktık ve bazı kapanış kelimelerinin daha yüksek ihtimalle cevap aldığını fark ettik" dedi.
Sizce aşağıdaki kapanış kelimelerinden hangisi en yüksek cevap alma olasılığına sahip?
- İçtenlikle
- Hoşça kalın
- Sevgilerle
- Teşekkürler
- Selamlar
- Güle güle
- İsminizin ilk harfleri
- Görüşmek üzere
- [Hiç biri]
Ne cevap verdiniz? Araştırmaya göre en başarılı son söz "teşekkürler". "Minnettarlığı gösteren kapanışlar, diğer popüler kapanışlara göre çok daha başarılı," diyen Greenley, araştırma sonuçlarını da yayınladı. "Şimdiden teşekkürler" ile biten e-postalar %65.7 ihtimalle cevap alıyor, sadece "teşekkürler" ile bitenler %63, "teşekkür ederim" ise % 57.9 oranında cevap alıyor. Herhangi bir minnettarlık göstergesi cevap alma ihtimalinizi %36 yükseltiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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