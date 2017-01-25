Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır (Tüm Cihazlar İçin)

Windows'ta, Android'de ve iOS'ta en kolay yoldan ekran görüntüsü nasıl alabilirsiniz? Açıklıyoruz...

Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

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Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?
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