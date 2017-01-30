Emoji'ler, Uygulama İndirme Sayılarını Artırıyor

Emoji'ler üzerinde yapılan bir araştırma, bu küçük simgelerin uygulama seçimimizde bile önemli rol oynadıklarını gösteriyor!

Emoji'ler, Uygulama İndirme Sayılarını Artırıyor

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