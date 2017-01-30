Emoji'ler, Uygulama İndirme Sayılarını Artırıyor
Emoji'ler üzerinde yapılan bir araştırma, bu küçük simgelerin uygulama seçimimizde bile önemli rol oynadıklarını gösteriyor!
Apple'ın Touch Bar'ına, filmlere ve hatta alan adlarına bile sıçrayan emojiler, en güzel devirlerinden birini yaşıyorlar. Bu defasında ise bir uygulama geliştirme firması, emojilerin bizi uygulamaları indirmeye ikna edebileceğini söyledi.
Novoda, Google'ın Developer Console aracındaki A/B aracını kullanarak üç farklı emoji'yi Piriform'un popüler CCleaner uygulamasının kısa açıklamasında test etti. Her simgeyi farklı ülkelerdeki Google Play Store kullanıcılarının yüzde 25'inde deneyen firma, Almanya ve İtalya'da "roket" simgesinin ve "100" simgesinin uygulamayı yüzde 20 daha fazla indirmesini sağladığını ortaya çıkardı.
Polonya'da ise ilginç biçimde "çöp kutusu" simgesi, indirmelerin yüzde 7 artmasını sağladı. Rusya, İspanya ve Fransa'daki sonuçlar yetersiz iken, emoji'leri en çok kullanılan ABD'nin açıklamasında emoji olmayan uygulamaları daha çok indirdiği anlaşıldı.
Novoda'nın bu araştırmadan vardığı sonuç, "uygulama mağazası optimizasyonunun gelirlerde gerçek ve ölçülebilir etkisinin bulunduğu" oldu. Farklı ülkelerdeki kullanıcıların farklı emojileri tercih ettiğini söyleyen firma, "daha iyi sonuçlar elde etmek için testlerinizi yerelleştirin" tavsiyesinde bulundu.
Zeynel A. Öztürk
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