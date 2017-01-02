En İyi Otomobil Markaları Sıralandı!
Tesla, Porsche, Audi ve diğerleri... Consumer Reports listesi, 2016'nın en iyi otomobil markalarını bakın nasıl sıraladı...
Autopilot bilmecesine ve Model X'in sıkışan kapılarına kadar uzanan sorunlara rağmen Tesla, Consumer Reports Yıllık Müşteri Memnuniyeti Anketi'nde halen 1 numaralı otomotiv şirketi.
Tıpkı geçen yılın raporunda olduğu gibi, Tesla'nın ardından Porsche, Audi ve Subaru geliyor. Dikkat çekici olan, bazı markaların geçen 1 yıllık zaman içinde büyük yükseliş göstermesi. Lincoln 21 numaradan 12 numaraya yükseldi ve Hyundai, 23 numaradan 13'e yükseldi.
Doğal olarak bazı markalar da büyük düşüşler yaşadı: Örneğin 5 numaradan 17'ye düşen Ram ve 6 numaradan 14'e düşen BMW gibi... Volkswagen de 16 numaradan 24'e düşmüş durumda.
5 ve 10'uncu sıralar arasında Toyota, Honda, Mazda, Chrysler Chevrolet ve Lexus yer alıyor. Sıralamanın en dibinde ise, 29 numarayla Fiat yer aldı. Infiniti ve Nissan, 27 ve 28 numaralı sıralarda yer aldı.
Ali Ruhi Öztürk
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