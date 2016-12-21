En sevilen PS4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi
Sony'den 31 Aralık'a kadar oyunlarda indirim kampanyası var. Kaçırmayın!
Sony, yeni yılın hemen öncesinde, oyuncuların yüzünü güldürecek yeni bir indirim kampanyasına imza atıyor. Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Overgame mağazalarında, 31 Aralık'a kadar, en sevilen PlayStation®4 oyunları indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu kapsamda, PS4 platformunun en popüler oyunlarından "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" 249 TL yerine 179 TL'lik indirimli fiyatıyla oyun severlerle buluşacak.
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Kampanya kapsamında olan oyunlardan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, 249TL yerine 179 TL'ye, Bloodborne GOTY 179TL yerine 139 TL'ye, The Last of Us Remastered ise 179 TL yerine 109 TL'lik kampanya fiyatıyla satılacak.
Hali hazırda 139 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satılan Ratchet & Clank, Uncharted Collection, Bloodborne, Until Dawn Extended Edition, The Order: 1886 ve Heavy Rain & Beyond'un kampanya fiyatı 109 TL olarak belirlendi. Killzone: Shadow Fall'un fiyatı ise kampanya dâhilinde 139 TL'den 69 TL'ye indirildi. 109 TL fiyatı olan InFamous Second Son, DRIVECLUB ve SingStar Ultimate Party ise kampanya kapsamında 69 TL'ye satılacak.
*Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
bu indirimdeki oyunlardan daha ucuz fiyatlar zaten google da küçük bir arama yapınca karşınıza çıkıyor. kim almış zaten uncharted 4 ü 250 TL ye? indirim öncesi bindirim yapıp bindirimli fiyatları indirince fiyatları indirmiş mi oluyorlar?