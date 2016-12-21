En sevilen PS4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi

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En sevilen PS4 oyunlarında yılsonu indirimi

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

bu indirimdeki oyunlardan daha ucuz fiyatlar zaten google da küçük bir arama yapınca karşınıza çıkıyor. kim almış zaten uncharted 4 ü 250 TL ye? indirim öncesi bindirim yapıp bindirimli fiyatları indirince fiyatları indirmiş mi oluyorlar?

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