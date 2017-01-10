Eposta Taslağı Açarak Sistemi Donduran macOS Zararlısı!

Yeni keşfedilen bir zararlı, macOS sistemlerini izlediği bu garip yolla yavaşlatıyor ve çökme noktasına getiriyor!

Eposta Taslağı Açarak Sistemi Donduran Zararlı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Apple neyi düzgün yapmış ki bundan daha doğal ne olur?

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