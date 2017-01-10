Eposta Taslağı Açarak Sistemi Donduran macOS Zararlısı!
Yeni keşfedilen bir zararlı, macOS sistemlerini izlediği bu garip yolla yavaşlatıyor ve çökme noktasına getiriyor!
Eposta uygulamanızı durmaksızın "yeni eposta oluşturmaya" zorlayarak Mac'inizi yavaşlatan ve durma noktasına getiren yeni bir zararlı ortaya çıktı.
Malwarebytes Labs ve güvenlik araştırmacısı @TheWack0lian tarafından analiz edilen zararlının etkin hale gelebilmesi için macOS'un eski bir sürümünde özel hazırlanmış bir web sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Safari ve Mail uygulamasındaki açıklardan faydalanan zararlı, aynı anda birden çok eposta taslağı açıyor ve bu şekilde bilgisayarın belleğini tüketiyor. Bu durum bilgisayarın bir süre sonra donmasına yol açıyor.
Bir başka zararlı ise iTunes'u açıyor ancak zararlının amacı tam olarak bilinmiyor. Araştırmacılara göre macOS'un en son sürümünü (10.12.2) kullananlar, açıktan etkilenmiyor. Yani aslında Apple, açığı onarmış bulunuyor.
Malwarebytes Labs'in belirttiği gibi benzer bir açık, Windows'lu cihazlardaki Google Chrome web tarayıcısında ortaya çıkmıştı. Kullanıcı, bu açık yoluyla gösterilen uyarı kutucuğunu kapatmaya çalıştığında tarayıcı donuyor ve sisteme virüs bulaştığını söylüyordu.
Zararlı kodların dean.jones9875@gmail.com ve amannn.2917@gmail.com adreslerinden geldiği söyleniyor. Bu noktada özellikle şüpheli kişilerden gelen epostalardaki ek dosyaları ve bağlantıları açmamanız öneriliyor.
Zeynel A. Öztürk
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Apple neyi düzgün yapmış ki bundan daha doğal ne olur?