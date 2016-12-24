Evidea.com ilk mağazasını açtı!
Sevilen mobilya ve ev dekorasyon ürünleri sitesi Evidea.com, ilk mağazasını açtı!
Mobilya ve ev dekorasyon ürünleri sitesi Evidea.com, 2500 metrekarelik ilk mağazasını Maltepe'de açtı. Evidea.com, internetteki yüz binlerce üründeki en uygun fiyat avantajını, evleri güzelleştirmek için şimdi de mağazasına taşıyor.
Yüz binlerce ürünü en uygun fiyat avantajı ile sunan, mobilya ve ev dekorasyonu alanında Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi Evidea.com, ilk mağazasını Maltepe'de açtı. Evidea.com, 2500 metrekarelik büyüklüğündeki mağazasıyla internetteki fiyatları müşterilerine sunarak, avantajlı alışveriş keyfi yaşatıyor.
Evleri ve dolayısıyla hayatları güzelleştirecek binlerce ürünü bir araya getiren mağaza, ürüne dokunmak isteyen müşteriler için yeni bir alternatif oluyor. Teknolojik altyapısı ve müşteri dostu ürünmatikleriyle de kolay ve hızlı alışverişin yeni adresi olmaya aday. Müşteriler mağazaya sığmayan binlerce ürünü, ürünmatikler aracılığıyla seçerek evlerine teslim alabilecekler.
Evidea.com'un yeni mağazasında sezonun en gözde parçaları, birbirinden şık ev dekorasyonu ürünleri, hayatı kolaylaştıran pratik çözümler gibi birçok seçenek evine özen gösteren herkesi bekliyor.
E-ticaretteki gücünü mağazalara yansıtmayı amaçlıyor
2017 yılında mağaza sayısını artırmak isteyen ve e-ticaretteki gücünü mağazalara da yansıtmayı amaçlayan Evidea.com, internet sitesi üzerinden 8 ana kategori altında 1500 kategoride 300.000 ürün sunuyor. Açılan mağazada ise ürünmatiklerden verilebilecek siparişlerle birlikte yüz binlerce ürün müşteriyle buluşuyor.
Sunduğu ürün çeşitliliği, en uygun fiyat avantajı, %100 yerli üretim ürünleri ve geniş tedarik ağı ile öne çıkan Evidea.com, mağazasıyla birlikte e-ticaretteki başarısını mağazaları aracılığıyla pazara da yansıtmayı hedefliyor.
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