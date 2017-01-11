Excel Tablosunun Dibine Kaç Dakikada Ulaşılır?
Bir Excel tablosunun sonuna sadece ok tuşuyla ulaşmak isterseniz, kaç dakikanızı feda etmeniz gerekir; kaçıncı hücreye ulaşırsınız? İşte cevap!
Bir Excel tablosunun en altına ulaşmak ne kadar zamanınızı alır? Tabi bunun için kısayolları kullanmaz, sadece aşağı ok tuşunu kullanırsanız?
YouTube kullanıcısı Hobbs, bir Excel tablosunun en sonuna ne kadar inebileceğini kamera karşısında denemek istedi ve bunu ancak 9 saat 36 dakikada başardı. Hobbs bu sırada enerji içeceği tüketmeyi ve paddle ball oynamayı ihmal etmedi. Excel tablosunun en altına geldiğinde Hobbs, son satırın numarasının 1.048.576 olduğunu gördü. Böylece meraktan aynı testi yapıp, bir gününüzü kaybetmeye ihtiyacınız kalmadı diyebiliriz.
Hobbs'un deneyini yaklaşık 2,5 dakikaya kısaltılmış yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
CTRL + OK TUSU na bassaydi 1 saniyede ulasirdi niye bu kadar vakit harcadi ki :)
keşke tuşu sıkıştırsaymış boş yere beklemiş :D
Ctrl + End yapıp son satırın numarasını bulup sonra iki satır arasındaki geçiş süresiyle çarpıp harcayacağı süreyi hesaplayabilirdi ama "beyin bedava"
Keske zoomu %10 yapip pagedown tusuna basili tutsaymis 5dk bile surmezdi
END (AŞAĞI OK) 9 Saatini bu iş için harcayan birine bişey demiyorum