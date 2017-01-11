Excel Tablosunun Dibine Kaç Dakikada Ulaşılır?

Bir Excel tablosunun sonuna sadece ok tuşuyla ulaşmak isterseniz, kaç dakikanızı feda etmeniz gerekir; kaçıncı hücreye ulaşırsınız? İşte cevap!

Oynat Excel Tablosunun Sonuna Kaç Dakikada Ulaşılır? Bir Excel tablosunun sonuna sadece ok tuşuyla ulaşmak isterseniz, kaç dakikanızı feda etmeniz gerekir? İşte cevap!

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

CTRL + OK TUSU na bassaydi 1 saniyede ulasirdi niye bu kadar vakit harcadi ki :)

keşke tuşu sıkıştırsaymış boş yere beklemiş :D

Ctrl + End yapıp son satırın numarasını bulup sonra iki satır arasındaki geçiş süresiyle çarpıp harcayacağı süreyi hesaplayabilirdi ama "beyin bedava"

Keske zoomu %10 yapip pagedown tusuna basili tutsaymis 5dk bile surmezdi

END (AŞAĞI OK) 9 Saatini bu iş için harcayan birine bişey demiyorum

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