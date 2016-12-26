Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor!

Facebook, sık kullanılan aracındaki önemli özellikten, gizlilik endişeleri nedeniyle vazgeçecek!

Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor!

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