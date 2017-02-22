Facebook Bugün Çöktü, Geri Geldi!
Bugün Facebook'u açarken sorun yaşadıysanız, yalnız değilsiniz!
Bugün Facebook'a girişte sorun yaşadıysanız yalnız değildiniz. Avrupa'daki kullanıcılar çoğunlukta olmak üzere birçok Facebook sakini, kesintiyi doğruladı. Bununla birlikte sorunlar şu an için ortadan kalkmış gibi görünüyor.
DownDetector'e göre Facebook, Türkiye saatiyle 11:30 ile 14:00 arasında erişim sorunları yaşadı. Sorun Avrupa'da yoğunlaşsa da, ABD'deki bazı kullanıcılar da sosyal ağa erişemediklerini söylediler. Ancak sorunun tüm kullanıcıları birden etkilemediği anlaşılıyor.
Facebook'a erişim yavaş da olsa tekrar sağlanmaya başladığından, panik yapacak bir durum yok. Sosyal ağ, henüz kesintiyle ilgili bir açıklama yapmadı ve bu bilgileri durum sayfasına yansıtmadı.
Zeynel A. Öztürk
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