Facebook, Doğal Aftet Yardım Sistemini Geliştiriyor!
Facebook, doğal afet durumunda yardım sistemini bu yeni özelliklerle geliştiriyor...
Geçtiğimiz yıl Facebook, afet kurbanlarının Facebook kullanıcılarına bağlanmalarına ve yardım bulmalarına yardımcı olan Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğinin yeni özelliği olan Topluluk Yardımı'nı duyurdu. Artık ne zaman Güvenlik Durumu Kontrolü aktif edilse, Topluluk Yardımı, yemek, barınak, ulaşım ve diğer yardım türlerini sunan kişileri bulmalarına yardımcı oluyor. Facebook, özelliğin Aralık ayındaki testinin ardından artık özelliği ABD, Canada, Hindistan, Suudi Arabistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da aktif etmekte.
Facebook, Topluluk Yardımının, Güvenlik Durumu Kontrolü'nün ardından gelen mantıklı adım olduğunu söylemekte. Yardım ajansları ile görüşen Facebook, kurbanların büyük bir kısmının yardım aramak veya sunmak için Facebook'a geldiğini söylemekte.
Topluluk Yardımı, afet sonrası eşleşmelerin kolaylaştırılması için sunulmuş durumda. Bu özellik, Güvenlik Kontrolü'nün içerisinde yer almakta bu özellik sayesinde kendinizi güvenli olarak işaredikten sonra yardımcı olmak için veya yardım aramak için topluluğu kullanabileceksiniz.
Başlangıçta Topluluk Yardımı sadece doğal afetler için aktif edilecek. Yayımlamalar, arkadaşlık durumu ve ortak arkadaşlara göre gözükecekler ve ayrıca kalabalık alanlarda buluşulması gerektiği gibi hatırlatmalar da yapacaklar.
Özellik, başlangıç anında sadece birkaç ülkede yer alacak olsa da, Facebook önümüzdeki hafta ve aylarda daha fazla ülkeye sunulacağını belirtiyor.
Levent Öztürk
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