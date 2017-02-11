Facebook, Fransa Seçimleri İçin Hazırlıklara Başladı
Facebook, Fransa seçimlerinde çıkacak yalan haberlere karşı hazırlık yapmaya başladı!
Sosyal medya devi Facebook, yeni başlattığı bir çalışma ile Fransa'da sahte haberlere karşı mücadeleye başladı. Ülkenin başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile beraber de sahte haberler ile mücadelenin önemi şu anda ülke için daha da artmış durumda.
Facebook, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında Agence France Presse, BFM TV, L'Express ve Le Monde'nin de bulunduğu bazı lider Fransız haber kurumları ile beraber çalışacağını ve sahte haberlerin platformda yayınlanmaması için uğraşacağını duyurdu.
Facebook, sahte bilgilerin platformda yayınlanmasını engellemek için yeterince çaba göstermediği gerekçesi ile, özellikle ABD'deki başkanlık yarışı sırasında yoğun eleştiri almıştı. Bu yüzden de firma, bu problem ile mücadele etmek için önlemleri hayata geçirmeye başladı.
Nisan ve Mayıs ayında Fransa'da gerçekleşecek olan seçimler sırasında da benzer bir durumun yaşanacağı konusunda da endişeler bulunmakta.
Facebook, ABD'de kullanıcıların sahte haberleri Haber Akışında işaretlemeyi daha kolay bulduklarını söylemekte ve bilgi doğrulama sitesi Snopes, ABC News ve Associated Press gibi organizasyonlar ile beraber çalışacağını belirtmekte.
Ayrıca Facebook, hükümet yetkililerinin internet üzerindeki sahte haber ve "nefret söylemlerinin" seçimleri etkileyebileceği endişelerini belirttikleri geçtiğimiz ay sahte haber karşıtı bir çalışma başlattı.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın