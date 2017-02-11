Facebook, Fransa Seçimleri İçin Hazırlıklara Başladı

Facebook, Fransa seçimlerinde çıkacak yalan haberlere karşı hazırlık yapmaya başladı!

Facebook, Fransa seçimlerine hazırlanıyor...

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