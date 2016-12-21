Facebook Haber Kaynağınızı Renklendirin!
Facebook'un yeni renklendirme özelliğini kullanarak, paylaşımlarınızı bambaşka bir boyuta taşımanız artık mümkün...
Facebook'un hep aynı görünen arayüzünden, beyaz arka plan üstündeki siyah metinlerden sıkılmaya mı başladınız? Belki de MySpace'in istediğiniz renge boyayabildiğiniz profil sayfasını özlüyorsunuz. Bunu Facebook'ta yapmanıza izin verilmiyor ancak artık paylaşımlarınızın arka planını renklendirebilirsiniz.
Yeni işlev henüz sadece Android'de çalışıyor. Gönderilerinize arka plan rengi eklemek için "Aklınızda ne var?" sorusuna tıklayın (metin yazılan boş alan). Renk seçeneklerinin hemen belirdiğini göreceksiniz. İstediğiniz renk tonunu seçtiğinizde, paylaşımınızın yukarıdaki resimde olduğu gibi renklendiğini göreceksiniz.
Renklendirme işlevini sadece Android'de yapabilseniz de, renkli gönderileriniz diğer platformlarda renkli olarak görüntüleniyor. İşlev bu hafta dünyaya açılmaya başladığından çok daha renkli bir haber kaynağıyla karşılaşmaya hazırlıklı olun.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
harika bir uygulama teşekkürler