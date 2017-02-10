Facebook uygulaması hava durumu özelliği kazanıyor
Facebook, bu yenilikle hava durumu uygulamanızın yerini alabilir!
Facebook, mobil uygulaması ve web sitesine hava durumu özelliği getiriyor. Yeni özellik haber kaynağından veya mobil uygulamanın, Arkadaşlar, Etkinlikler, Gruplar ve Sayfalar seçeneklerinin bulunduğu "diğerleri" menüsünden erişilebiliyor. Weather.com'dan gücünü alan özellik sayesinde, Facebook içinden bir haftalık hava durumunu görebileceğiz.
Facebook yeni özelliğin geldiğini doğruladı ve hava durumu özelliğinin ilk sürümünün kullanıcıların %95'ine eriştiğini açıkladı.
Facebook daha önce kullanıcıları hava durumu ile karşılama özelliğine sahipti, ancak şimdi bu karşılamayı kaçırsak bile hava durumunu menüden görebileceğiz. Uygulama sadece bulunduğumuz bölgenin hava durumu bilgisini sunuyor, eğer farklı bölgelerin hava durumunu görmek istersek ayarlardan konumu değiştirmemiz gerekiyor.
Bu güncellemenin amacı kullanıcıların uygulamadan uygulamaya sıçramadan hava durumunu öğrenebilmesini sağlamak. Facebook konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bunu yapıyoruz çünkü insanları bir birlerine bağlayan, önem verdikleri bilgilere erişmelerini sağlayan ve hayatı kolaylaştıran ürünler üretmek istiyoruz. Mesela dışarı çıkarken şemsiyenizi almanızı hatırlatmak gibi."
Ali Ruhi Öztürk
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