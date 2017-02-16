Facebook, Yeni İş Reklamları İle LinkedIn'e Rakip Oldu
Facebook, yeni işlevi ile iş bulmaya yönelik sosyal ağ LinkedIn'e meydan okudu!
Facebook bugün yayınladığı yeni özelliği sayesinde artık iş arayan üyelerinin iş verenlerle platformu hiç terk etmeden bağlantı kurmasını sağlamaya başladı. LinkedIn'in sahipleri bu yeniliğe çok üzülmüş olmalı.
Yeni güncelleme sayesinde iş sahipleri, iş ilanlarını sanki durum güncellemesi yayınlar gibi yayınlayabilecekler. Beğenme, paylaşma ve yorum yapma seçeneklerine ek olarak, iş ilanı statüsündeki paylaşımlar ayrıca "işe başvur" seçeneğine sahip olacak. Bu seçeneği kullandığınızda ilgili taraflar gerekli formları doldurduktan sonra Facebook Messenger'da otomatik olarak buluşuyor.
Ayrıca iş sahipleri isterse şirketlerindeki eleman açıklarını Facebook'ta yayınlayabiliyor, bu sayede iş arayanlar, şirket sayfasında hangi pozisyonların boş olduğunu görebiliyor.
Facebook bu yeni özellikler sayesinde LinkedIn'le direkt rekabet içerisine girmiş durumda. Beğenme, paylaşma, arkadaşları etiketleme özellikleri Facebook'u LinkedIn'den bir adım öteye taşıyor.
LinkedIn ise bu yeniliklere hiç de heyecanla bakmıyor; şirketin gelirinin büyük bir kısmı iş ilanlarından geliyordu, ve artık Facebook gibi bir dev bu konuda şirkete rakip olmaya başladı.
Ali Ruhi Öztürk
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