Facebook'a Yeni Gelir Kapısı!

Facebook, iddialara göre, kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek, yeni bir para kazanma yolu buldu!

Facebook'a yeni gelir kapısı!

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