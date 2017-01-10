Facebook'a Yeni Gelir Kapısı!
Facebook, iddialara göre, kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek, yeni bir para kazanma yolu buldu!
Facebook, muhtemelen kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek, yeni bir para kazanma yolu bulmuş gibi görünüyor. Recode'da yayınlanan habere göre sosyal ağ, videoların içerisine reklam yerleştirmeyi planlıyor.
Örneğin 90 saniyelik bir Facebook videosunu seyrederken, yirminci saniyesinde devreye bir reklam girecek ve bu reklamı, belirli bir süre için seyretmek zorunda kalacaksınız. Sistemi, YouTube'un uzunca bir süredir kullandığı reklam sistemine benzetmek mümkün. Facebook'un bu sistemde, elde edeceği gelirin yüzde 55'ini video yayıcıları ile paylaşacağı konuşuluyor.
Aslında Facebook, daha önce de benzer bir sistemin testlerini yapmıştı. Ağustos ayınca canlı videoların içerisine reklam yerleştirmeyi deneyen sosyal ağ devi, daha sonra bu çabasını rafa kaldırmıştı.
Facebook'tan, videolara yerleştirilecek reklamlarla ilgili iddia için herhangi bir yorum, henüz gelmedi.
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